鉅亨研報 2025-10-11 21:30

‌



台積電 (2330-TW) 位於竹科寶山與中科的 2 奈米基地建廠進度穩定，預計 2025 年中進入初期量產，2026 年達全面放量，該製程採用 GAA 全環繞閘極架構，相較 N3 製程可提升 15~20% 效能並降低 25~30% 功耗，隨先進製程投片量提升，台積電同步擴增廠務、公用設施與化學品系統建置，帶動無塵室、氣體管線、化學材料及清洗製程供應鏈全面啟動第二波資本支出循環。

台積電2奈米製程啟動新一輪資本支出循環:聖暉、上品、新應材(圖:shutterstock)

〈聖暉受惠無塵室與系統工程擴產，訂單能見度延伸至 2026〉

‌



隨台積電 2 奈米廠房陸續封頂，聖暉 (5536-TW) 持續受惠於無塵室與機電系統工程需求。公司在半導體廠務整合領域具技術優勢，承攬範圍涵蓋 HVAC、排氣與氣體供應系統，並切入台積電、聯電與美系半導體廠的新建與擴產專案，受惠 2 奈米與先進封裝廠同步開建，聖暉手中在建工程金額創歷史新高，訂單能見度已延伸至 2026 年中，營收動能維持高檔。

〈上品強化氣體供應與排放系統布局，配合新製程高純度需求〉

上品 (4770-TW) 主要承作半導體氣體供應與化學廢氣排放系統工程，近年隨先進製程化學品使用種類與純度要求提高，客戶持續擴大高純度氣體供應系統投資，公司目前參與台積電中科與高雄廠房工程，同時承攬部分歐美設備廠在台擴廠專案，隨著台積電 2 奈米產能提升，上品有望受惠於氣體處理與環控工程擴增，2025 年營收可望續創高。

〈立即填表體驗諮詢陳智霖分析師會員服務〉

〈新應材切入 2 奈米化學品改質與清洗製程〉

新應材 (4749-TW) 在台積電高階製程中持續擴大滲透率，其 Rinse 改質劑已於 3 奈米製程導入量產，並於 2 奈米試產階段驗證中，該產品具備高潔淨性與低離子殘留特性，能有效提升晶圓清洗良率與介面平整度，2 奈米良率初期改善需求強烈，新應材將持續受惠於改質與清洗材料需求擴大，且 2025 年起成為該製程主要供應商之一。

〈2 奈米推動設備、工程與材料同步成長〉

2 奈米製程新一輪資本支出，帶動廠務、工程與材料需求全面升溫，聖暉 (5536-TW) 受惠於無塵室與系統工程量增加，上品 (4770-TW) 受惠於氣體與環控系統擴產，而新應材 (4749-TW) 則在化學改質材料領域持續擴張，隨 2 奈米於 2025 年進入量產倒數期，相關供應鏈可望提前反映拉貨動能，成為台股半導體族群中具結構成長潛力的代表。

最新影音 (請點影音上方標題至 Youtube 收視品質會更佳 - TW)

〈免費下載【陳智霖分析師 APP】，掌握第一手盤勢與選股資訊〉

錢進熱線 02-2653-8299，立即邁向系統依據的股票操作。

文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧