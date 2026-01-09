〈電子五哥營收〉仁寶2025年營收7575億年減逾1成 看好伺服器業務逐季升溫
鉅亨網記者劉玟妤 台北
仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公告 12 月營收 659.64 億元，年月雙成長，第四季營收 1908.52 億元，2025 全年營收 7575.13 億元，年減逾 1 成。仁寶持續推進伺服器業務，在專案陸續挹注下，預期伺服器業務有望逐季升溫。
仁寶 12 月營收 659.64 億元，月增 4.75%，年增 2.98%；第四季營收 1908.52 億元，季增 1.99%，年減 16.72%；累計 2025 全年營收 7575.13 億元，年減 16.78%。
至於 PC 出貨，仁寶 12 月 PC 出貨 240 萬台，月增 4.35%，年增 4.35%；第四季出貨 680 萬台，季減 4.23%，年減 12.82%；累計 2025 全年出貨 2800 萬台，年減 13.31%。
仁寶指出，雖然第四季 PC 出貨個位數季減，符合先前預期，不過因出貨主力聚焦美系商用客戶，ASP 較高，推升第四季營收較第三季成長。
非 PC 業務方面，仁寶說明，整體狀況同樣符合預估，智慧裝置因客戶於第三季提前備貨，第四季小幅個位數下滑。不過伺服器產品第四季表現相對亮眼，陸續有新專案挹注，預期將呈現逐季成長趨勢。
