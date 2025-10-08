〈電子五哥營收〉英業達9月、Q3及前三季營收皆創同期最佳 筆電、伺服器全年出貨成長

英業達 ( 2356-TW ) 今 (8) 日公告 9 月營收 605.61 億元，雖微幅月減，不過年對年成長，且創歷史同期新高，第三季營收 1762.85 億元、累計今年前三季營收 5198.97 億元，也都同步寫同期新高。另外，英業達也預期，全年筆電及伺服器出貨都將年增。

伺服器方面，英業達維持相同展望，第三季開始有較大量 Blackwell 出貨，且動能將延續至第四季，不過上半年出貨主要以機櫃為主，下半年美系客戶出貨主力則轉為 L6 產品，ASP 相對較低，營收貢獻較不明顯，但全年伺服器出貨仍維持雙位數成長的看法。