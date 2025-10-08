〈電子五哥營收〉英業達9月、Q3及前三季營收皆創同期最佳 筆電、伺服器全年出貨成長
鉅亨網記者劉玟妤 台北
英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收 605.61 億元，雖微幅月減，不過年對年成長，且創歷史同期新高，第三季營收 1762.85 億元、累計今年前三季營收 5198.97 億元，也都同步寫同期新高。另外，英業達也預期，全年筆電及伺服器出貨都將年增。
英業達 9 月營收 605.61 億元，月減 1.21%，年增 7.66%；第三季營收 1762.86 億元，季減 5.52%，年增 7.61%；累計今年前三季營收 5198.97 億元，年增 15.92%。
至於筆電出貨，英業達 9 月筆電出貨 190 萬台，受惠季底效應，月增 5.56%，年增同樣為 5.56%，第三季出貨 540 萬台，季減 3.57%，年增 3.85%。英業達預期，第四季筆電出貨將與今年第一季相當，全年筆電出貨則預期成長 3 至 5%。
伺服器方面，英業達維持相同展望，第三季開始有較大量 Blackwell 出貨，且動能將延續至第四季，不過上半年出貨主要以機櫃為主，下半年美系客戶出貨主力則轉為 L6 產品，ASP 相對較低，營收貢獻較不明顯，但全年伺服器出貨仍維持雙位數成長的看法。
另外，英業達捷克廠於 9 月開幕，主要生產伺服器與車用產品。英業達說明，伺服器主要供應給美系客戶，車用產品則供應給歐洲客戶。
