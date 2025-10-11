字節跳動創始人張一鳴隱身多年 罕見公開露面

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-11 04:00

「知春創新中心」公眾號周五（10 日）表示，中國字節跳動創始人張一鳴周四公開亮相，現身上海徐滙知春創新中心。

中國字節跳動創始人張一鳴。（圖：知春創新中心官方微信公眾號）

據《觀察者網》報導，這是張一鳴近年來首次公開露面，他上一次公開演講是在 2021 年 3 月 30 日，當時他在字節跳動九周年司慶上發表題為「平常心做平常事」的主題演講。他卸任執行長一職後，一直保持低調。

上海徐滙知春創新中心是張一鳴與上海交通大學 ACM 班創始人俞勇共同發起的民辦非營利性機構，成立於 2025 年 4 月，計劃招聘對泛電腦和人工智慧（AI）感興趣的年輕人，培育出新一代創新人才，產生具有影響力的研究成果和作品。

張一鳴在活動現場發言中提到，自己長期關注人才招聘和培養，注意到很多人才潛力沒有被充分挖掘。他以機器學習模型中的過擬合（Overfit）現象作為類比，有的人才可能專業知識扎實，也有高精準技能，但面對創新任務就不行了。

因此，創新中心希望培養思維活躍、有熱情和韌性的人才，核心是獨立思考和重視實踐，關注長期和全局，在探索中學習，保持平常心，放鬆自信，擁抱不確定性。