A股港股

AI戰場升級為「權力」定勝負？騰訊、阿里、字節搶把頂尖科學家送進決策核心！

鉅亨網新聞中心

中國網路巨頭的人工智慧（AI）軍備競賽似乎已經正式從「算力、模型」延伸至「組織權力結構」。騰訊控股 (00700-HK) 、阿里巴巴 (09988-HK) 與字節跳動三巨頭皆認為，在 AI 時代，必須將頂尖科學家安插在集團的權力中心，才能確保在技術變革中不掉隊。

cover image of news article
騰訊、阿里、字節搶把頂尖科學家送進決策核心。(圖：Shutterstock)

騰訊近日宣布重大組織架構升級，不僅成立多個 AI 專責部門，更正式聘請前 OpenAI 明星研究員姚順雨（Vinces Yao）出任「執行長／總裁辦公室首席 AI 科學家」。


騰訊此次調整展現了前所未有的決心。新成立的 AI Infra 部、AI Data 部及數據計算平台部，旨在全面強化大模型的底層研發體系。

最受矚目的人事安排，莫過於姚順雨的加盟。他將直接向騰訊總裁劉熾平匯報，並兼任 AI Infra 部與大語言模型部負責人。這項任命傳達了三個重要訊號：

  1. 騰訊史上首次設立「執行長／總裁首席 AI 科學家」崗位。
  2. 崗位緊鄰權力核心，跳過傳統事業群的層層匯報。
  3. 姚順雨作為 AI 界極具影響力的年輕學者，象徵騰訊研發體系的年輕化與國際化。
阿里、字節搶先佈局，AI 戰場轉向「集權模式」

值得注意的是，在騰訊之前，阿里與字節跳動已率先完成組織收縮，將 AI 提升至戰略高位。

不久前，阿里雲首席技術長、通義實驗室負責人周靖人正式晉升為阿里巴巴合夥人。這不僅象徵他個人生涯的重要里程碑，也被視為阿里 AI 戰略進一步深化的關鍵訊號。

在合夥人團隊持續精簡的背景下，周靖人的入選格外引人注目，使阿里首次將具備純技術與 AI 科研背景的科學家，正式納入集團核心決策圈。

回顧履歷，周靖人早年離開微軟，轉而加入阿里巴巴，先後擔任阿里雲首席科學家與 首席技術長。

2023 年吳泳銘上任，兼任阿里雲董事長與執行長，同時集團也明確將「AI 驅動」列為關鍵戰略方向。

隨著策略調整，阿里達摩院內部部分 AI 團隊被整合，重組為通義實驗室，並由周靖人全面主導。

在他的帶領下，通義千問系列大型模型加速推進，並成功讓 Qwen 躍升為全球備受矚目的開源模型之一，成為阿里切入 AI 時代的重要突破口。

再把視角轉向字節跳動。2023 至 2024 年間，字節逐步確立兩大核心 AI 組織 Seed 與 Flow：前者專注於底層大型模型的基礎研發，後者則負責將大模型轉化為具體產品與應用場景。

Seed 由前 TikTok 技術負責人朱文佳主導，並直接向執行長梁汝波匯報。到了 2025 年初，曾任 Google(GOOGL-US) 副總裁的吳永輝加入 Seed，同樣進入直屬執行長的匯報體系。

吳永輝在 Google 期間獲得 Google Fellow 殊榮，並對 Gemini 專案有關鍵貢獻。他的到來，進一步凸顯字節對 AI 基礎研究的高度重視。

隨後在 2025 年 10 月，Seed 完成新一輪組織調整，過渡期迅速結束，吳永輝正式成為 Seed 的唯一負責人，直接對字節最高決策層負責，並對外明確表示，Seed 的核心任務在於探索智慧能力的上限，專注長期、尖端的研究方向。

為什麼科學家必須靠近執行長？

Deepseek 執行長梁文鋒曾指出，真正阻礙創新的從來不是資金，而是信心不足，以及不知道該如何組織高密度的人才，讓創新能夠有效發生。

分析指出，AI 的競爭，本質上是頂尖人才與組織效率的競賽。不僅要找到對的人，還必須把人才放在正確的位置，並搭配相應的組織與權力結構調整，AI 的發展速度才會真正被拉高。

字節跳動與阿里如此、騰訊正在補課，Google 更是早已走在前面。

早在 2023 年，Google 就將曾孕育 Transformer 架構的 Google Brain，與打造出 AlphaGo 的 DeepMind 合併，成立全新的 Google DeepMind。

到了 2025 年初，Google 進一步把 Gemini App 團隊與 AI Studio 開發者團隊一併納入 DeepMind 體系之下，完成算力、人才與模型研發的高度集中，由 Demis Hassabis 統一領導。

同時，Hassabis 與 Google 首席科學家 Jeff Dean 皆直接向執行長匯報。近年 Google 在 AI 領域密集開花結果，背後正是這種組織設計所提供的強力支撐。

綜觀這些科技巨頭，最顯著的共同點在於：他們都將 AI 科學家推向更貼近權力核心的位置。整體來看，一個屬於 AI 科學家站上舞台中央的時代，正在快速到來。

這樣的轉變帶來多重正面效應。過去，AI 團隊在大型網路公司中多半扮演中台或實驗室角色，科學家往往向業務負責人匯報；如今地位提升，代表 AI 在企業內部的決策權同步上升。當 AI 團隊掌握更多資源與話語權，也能憑藉領軍人物的技術直覺，讓資金更精準投向前沿方向，提升投入效率。

此外，AI 科學家在企業中被高度重視，本身也能帶來流量與聲量。例如羅福莉加入小米後，即便在 MiMo-V2-Flash 大模型正式發布前，就已顯著拉高外界對小米 AI 的關注度；而姚順雨在騰訊獲得超規格待遇，所延伸出的品牌與市場效益，只會更多不會更少。

另一個直接的好處，這也能對外界招聘形成強力背書。當騰訊總辦層級親自下場招攬人才，對頂尖 AI 研究者而言，吸引力自然不同以往。隨著姚順雨到位，騰訊在全球搶才的道路上，勢必更加順暢。

更務實的一點在於，姚順雨的專業能力與騰訊 AI 的現實需求高度互補。作為專注於大模型推理與代理方向的頂尖青年學者，他有機會協助騰訊補齊推理能力上的短板，加速 Agent 應用場景落地。

而在騰訊眾多 AI 想像空間中，為微信打造代理被視為最具潛力的方向之一。如今，一個真正意義上的微信超級代理，或許有機會比預期更早登場。


AI中國人工智慧競爭騰訊阿里巴巴字節跳動執行長AI科學家

Alphabet公司(A)307.16+1.55%
騰訊控股614.000+1.49%
阿里巴巴－Ｗ145.300+0.83%

