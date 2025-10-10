search icon



台灣債券ETF發行近百檔規模稱霸亞洲 今年首檔「主動債」與「多資產」各擅勝場

鉅亨網記者張韶雯 台北


櫃買中心積極創新，持續引領台灣 ETF 市場發展。自 2018 年起，台灣的債券 ETF 資產規模便穩居亞洲第一，截至今年 9 月底，上櫃債券 ETF 商品總計達 94 檔，已建構涵蓋公債、投資等級債、非投資等級債、新興市場債及多種期限結構的完整產品線，提供投資人多樣化的選擇。

台灣債券ETF發行近百檔規模稱霸亞洲 今年首檔「主動債」與「多資產」各擅勝場。（圖：shutterstock)）

面對全球金融市場的快速變動與投資人對資產配置多元化的需求，櫃買中心不再滿足於傳統被動式 ETF，今年率先推出主動式債券 ETF 與被動式多資產 ETF，積極展現商品創新成果，協助投資人在追求報酬的同時兼顧風險控管。


今年 8 月上櫃的聯博投信「主動聯博投等入息 (00980D-TW)」為主動式投資等級債券 ETF，主要投資於成熟市場的投資等級企業債券，並適度配置非投資等級企業債券，適合追求穩定現金流的投資人。

而 9 月上櫃的中信投信「主動中信非投等債 (00981D-TW)」則以成熟市場非投資等級 BB-B 級公司債為核心，風險較高但殖利率亦較優厚，適合尋求投資債券之潛在收益且能承受較高風險之投資人。

相較於被動式 ETF，主動式 ETF 基金經理人能透過靈活選債策略，挑選出具投資價值的債券，提升整體 ETF 報酬並控制違約風險。此外，凱基投信於 8 月 15 日推出的「平衡凱基美國 TOP (00980T-TW)」，係追蹤 NYSE TPEx 美國 Top 股債平衡指數，維持 70% 美國股票與 30% 美國債券的固定比例，兼顧成長潛力與收益穩定。 

ETF櫃買中心主動式被動式

主動聯博投等入息20.8-0.19%
主動中信非投等債10.15-0.20%
平衡凱基美國TOP10.56+0.57%

