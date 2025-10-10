〈熱門股〉精誠營收寫新猷 股價反彈逾1成寫半年來高點

資訊軟體服務商精誠 (6214-TW) 公布 9 月合併營收衝上 53.7 億元，月增 47.57%，年增 58.67%，創單月新高紀錄，激勵本周股價大漲近 13%，收在全周最高價位 135.5 元，也創下 3 月下旬以來新高價。