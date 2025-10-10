search icon



〈熱門股〉精誠營收寫新猷 股價反彈逾1成寫半年來高點

鉅亨網記者王莞甯 台北


資訊軟體服務商精誠 (6214-TW) 公布 9 月合併營收衝上 53.7 億元，月增 47.57%，年增 58.67%，創單月新高紀錄，激勵本周股價大漲近 13%，收在全周最高價位 135.5 元，也創下 3 月下旬以來新高價。

cover image of news article
精誠9月營收創高，激勵股價寫逾半年來高點。(鉅亨網資料照)

精誠說明，由於雲端持續攀升， 加速推動雲端授權和 AI 轉型，加上海外營運拓展、資安合規等各方向布局有成，關鍵大客戶年度續約也穩健成長，挹注營收動能。


精誠進一步指出，正積極深化五大發展，除了代理事業持續聚焦高附加價值產品線，還有軟體開發、系統建置與駐點派遣服務需求等同步成長、帳單作業量穩定提升，並搶攻資安與政府專案。

展望第四季，精誠將以推動企業 EAP (Enterprise AI Platform) 為核心策略，持續協助企業打造 AI 營運架構，讓 AI 應用從導入走向規模化落地，尤其聚焦雲端、資安、ESG 等關鍵議題，協助企業強化營運韌性。

精誠雲端營收創高AI資訊軟體資訊服務

