鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-10 08:33

美國官員週四（9 日）表示，美國將派遣約 200 名士兵前往以色列，負責監督加薩停火協議的執行情況。不過，該官員明確指出，這些美軍不會駐紮在加薩地帶。

美國將派200名士兵赴以色列！監督加薩停火協議與哈瑪斯人員交換。(圖：REUTERS/TPG)

以色列政府於當地時間週五（10 日）凌晨正式批准加薩停火協議。根據斡旋方公布的協議內容，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動哈瑪斯達成共識，將推動戰爭結束、以色列被扣押人員與巴勒斯坦囚犯交換，以及允許人道援助物資進入加薩。

根據協議，以色列國防軍將撤至加薩地帶內的新防線，之後哈瑪斯需在 72 小時內釋放所有被扣押人員。

埃及《開羅新聞電視台》9 日報導指出，加薩停火第一階段協議已正式生效。不過，以色列政府強調，協議需經內閣批准才能最終落實。

以色列總理辦公室發言人稍早前表示，內閣批准停火協議後的 24 小時內，加薩地帶將啟動停火，以軍將重新部署，但仍將掌握約 53% 的加薩地帶控制權。