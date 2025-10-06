八國發表聯合聲明：支持哈瑪斯配合川普「20點計畫」推動加薩全面停火

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-06 15:00

‌



埃及、約旦、阿聯、印尼、巴基斯坦、土耳其、沙烏地阿拉伯及卡達八國外長於週日（5 日）發表聯合聲明，對巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動哈瑪斯就美國總統川普提出的加薩地帶停火「20 點計畫」所採取的措施表示歡迎，並重申將共同努力立即結束加薩戰爭。

八國聯合聲明：支持哈瑪斯配合川普「20點計畫」推動加薩全面停火。(圖：Shutterstock)

據埃及外交部公告，八國外長讚賞哈瑪斯宣布「準備將加薩的行政管理權移交給由獨立技術專家組成的巴勒斯坦過渡行政委員會」，強調應立即啟動談判，商定實施該提議並解決相關問題的具體機制。

‌



聲明同時對川普要求以色列「立即停止轟炸並開始執行交換被扣押人員協議」表示歡迎。

聲明指出，這些進展為實現全面、永續停火提供契機，也有助於緩解加薩地帶人民面臨的嚴峻人道主義狀況。

八國外長呼籲立即結束加薩戰爭，達成全面停火協議，確保巴勒斯坦人民不流離失所，向加薩提供不受限制的人道援助，並釋放被扣押人員。

八國外長還呼籲巴勒斯坦權力機構重返加薩，統一加薩地帶與約旦河西岸，建立保障各方安全的機制，以最終實現以色列全面撤軍與加薩重建。