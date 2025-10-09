search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 今國光(6209)9月營收3.68億元年增率高達101.67％

鉅亨網新聞中心


今國光(6209-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3.68億元，年增率101.67%，月增率36.79%。

今年1-9月累計營收為24.30億元，累計年增率39.13%。

最新價為43.05元，近5日股價上漲9.96%，相關光 電 業上漲1.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3574 張
  • 外資買賣超：+3563 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3.68億 102% 37%
25/8 2.69億 50% -1%
25/7 2.71億 66% 9%
25/6 2.50億 42% 4%
25/5 2.39億 15% -4%
25/4 2.49億 5% -0%

今國光(6209-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片、光學鏡頭之製造。光學鏡片、光學鏡頭之買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收今國光

相關行情

台股首頁我要存股
今國光43.05-2.93%
美元/台幣30.545+0.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#高盈餘高毛利

偏強
今國光

90%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty