營收速報 - 2025年10月10日台股大型公司9月營收一覽（新增123家）

鉅亨網新聞中心


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2025年10月10日07:55，彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計184家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
智邦-通信網路業 243.18億 142.0%
力麒-建材營造業 9.06億 127.4%
矽統-半導體業 3.76億 112.5%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鄉林-建材營造業 4.70億 441.7%
櫻花建-建材營造業 18.29億 277.5%
元晶-光電業 1.86億 115.6%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達184家。其中營收年增大於 25％有35家，年增小於-20％有26家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 35家
大於50億 >= 0% 70家
大於50億 < 0% 53家
大於50億 <= -20% 26家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
北極星藥業-KY-生技醫療業 1,318萬 310.1%
南亞科-半導體業 66.64億 157.8%
康和證-金融保險業 4.51億 143.4%
智邦-通信網路業 243.18億 142.0%
鴻準-其他電子業 129.63億 131.3%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
北極星藥業-KY-生技醫療業 1,318萬 787.1%
鄉林-建材營造業 4.70億 441.7%
櫻花建-建材營造業 18.29億 277.5%
鴻華先進-創-汽車工業 2.42億 119.2%
元晶-光電業 1.86億 115.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

