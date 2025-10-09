search icon



營收速報 - 瀚宇博(5469)9月營收52.30億元年增率高達36.42％

鉅亨網新聞中心


瀚宇博(5469-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣52.30億元，年增率36.42%，月增率1.03%。

今年1-9月累計營收為418.49億元，累計年增率33.04%。

最新價為90.8元，近5日股價上漲1.91%，相關零組件業上漲5.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4051 張
  • 外資買賣超：-4377 張
  • 投信買賣超：+34 張
  • 自營商買賣超：+292 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 52.30億 36% 1%
25/8 51.76億 29% -3%
25/7 53.10億 34% 5%
25/6 50.68億 45% -6%
25/5 53.97億 53% 6%
25/4 50.98億 51% 34%

瀚宇博(5469-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收瀚宇博

瀚宇博90.8+0.89%
美元/台幣30.545+0.03%

