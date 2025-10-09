營收速報 - 瀚宇博(5469)9月營收52.30億元年增率高達36.42％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為418.49億元，累計年增率33.04%。
最新價為90.8元，近5日股價上漲1.91%，相關零組件業上漲5.8%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4051 張
- 外資買賣超：-4377 張
- 投信買賣超：+34 張
- 自營商買賣超：+292 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|52.30億
|36%
|1%
|25/8
|51.76億
|29%
|-3%
|25/7
|53.10億
|34%
|5%
|25/6
|50.68億
|45%
|-6%
|25/5
|53.97億
|53%
|6%
|25/4
|50.98億
|51%
|34%
瀚宇博(5469-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
