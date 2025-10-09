合庫金前三季賺162億 EPS 1.03元 銀行前9月獲利創同期新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-09 20:02

合庫金控（5880-TW）今（9）日公布自結盈餘，9 月合併稅後純益 19.09 億元，較上月的 19.47 億元月減 1.95%，較去年同期的 15.32 億元年增 24.61%；累計 2025 年前九月稅後純益 162.38 億元，年增 0.07％，每股稅後純益（EPS）為 1.03 元。獲利引擎合庫銀前九月稅後純益 160.45 億元，創下歷年同期新高。

合庫金9月淨利19億年增2成多 前三季共賺162億 銀行前9月獲利創同期新高。（圖:合庫金提供）

主要子公司方面，合庫銀行 9 月合併稅後純益 16.53 億元，較上月 17.26 億元月減 4.23%，較去年同期 14.5 億元年增 14%；累積前九月稅後純益 160.45 億元，創下歷年同期新高，較去年同期 155.62 億元年增 3.1%，主要受惠利息淨收益較去年同期大幅增加。

合庫銀表示，利息淨收益大幅增加挹注帳面，故去年 1 月雖因高鐵聯貸案補償金 8.45 億元一次性收益，使手續費收入有大筆進帳而墊高基期，但今年前九月累計獲利仍年增 3.12％