營收速報 - 鼎炫-KY(8499)9月營收3.92億元年增率高達129.01％
鉅亨網新聞中心
鼎炫-KY(8499-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3.92億元，年增率129.01%，月增率101.23%。
今年1-9月累計營收為17.78億元，累計年增率19.84%。
最新價為267.5元，近5日股價上漲6.07%，相關其他電子上漲2.33%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+37 張
- 外資買賣超：+35 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|3.92億
|129%
|101%
|25/8
|1.95億
|0%
|22%
|25/7
|1.60億
|-12%
|-3%
|25/6
|1.64億
|-6%
|-8%
|25/5
|1.79億
|-5%
|5%
|25/4
|1.70億
|5%
|-1%
鼎炫-KY(8499-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為ELECTRONIC SCALES 電子秤。ELECTRONIC MATERIALS 電子材料。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
