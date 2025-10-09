search icon



營收速報 - 鼎炫-KY(8499)9月營收3.92億元年增率高達129.01％

鉅亨網新聞中心


鼎炫-KY(8499-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3.92億元，年增率129.01%，月增率101.23%。

今年1-9月累計營收為17.78億元，累計年增率19.84%。

最新價為267.5元，近5日股價上漲6.07%，相關其他電子上漲2.33%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+37 張
  • 外資買賣超：+35 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3.92億 129% 101%
25/8 1.95億 0% 22%
25/7 1.60億 -12% -3%
25/6 1.64億 -6% -8%
25/5 1.79億 -5% 5%
25/4 1.70億 5% -1%

鼎炫-KY(8499-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為ELECTRONIC SCALES 電子秤。ELECTRONIC MATERIALS 電子材料。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

