災防中心地震研究論文登國際期刊 國科會：整合資源才能發揮最大功效

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-09 20:01

在國科會及賑災基金會的支持下，由國家災害防救科技中心 (災防科技中心) 領銜的研究團隊，針對 2016 年台南與 2018 年花蓮地震，進行災害韌性的分析後。研究成果近日刊登於國際地震權威期刊《美國地震學會通報》(BSSA)。國科會今 (9) 日表示，此篇文稿同時受到聯合國減災風險辦公室 (UNDRR) 重視，摘錄於他們的網站上，分享給全世界的防災夥伴。

國科會主委吳誠文。(鉅亨網資料照)

國科會指出，這代表公私協作與制度化演練，備援都是防災與災後是否可迅速重建關鍵，研究也刊登在國際期刊。據研究結果告知，韌性不是偶然的即興發揮，而是來自有系統的累積與演練，基礎設施的模組化設計、制度化備援機制等，都需要平時就建立完成及練習，才能在災害時迅速啟動。

