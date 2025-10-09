鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-09 18:16

金管會今 (9) 日正式核准「台新投信」與「新光投信」合併案，合併後台新投信為存續公司、新光投信為消滅公司，為台新新光金控 7 月 24 日完成合併後，第一家取得合併核准的子公司。兩家投信合併後，受託管理資產合計將達新台幣 5203 億元，市場排名升至第八，市占率 2.92%，至於正式合併的時程，公司收到金管會的發函後會再進行討論，預計年底前完成合併。

金管會准了！台新、新光投信合併拚年底前完成 市場排名升至第8。(鉅亨網資料照)

證期局主秘黃仲豪指出，台新投信資本額為 8.3 億元、新光投信為 4 億元，合併後的資本額將達 13.6 億元。員工數方面，至上月底止，台新投信為 134 人、新光投信 95 人，合併後將達 229 人，公司已有承諾員工全數留用。

資產規模 (AUM) 方面，截至 8 月底，台新投信 4169 億元，市場排名為第 10 名；新光投信 AUM 則為 1034 億元，市占為第 22 名，若完成合併，市場排名將會一舉升至第 8 名。

台新投信與新光投信雙方合併將以發行新股為對價，按 113 年 12 月 31 日股東權益計算，台新投信以每 1.3342 股普通股換發新光投信 1 股普通股的比例發行新股，預計換發 53,368,000 股予金控母公司。

台新投信總經理葉柱均表示，台新投信與新光投信完成合併後，將有效整合雙方專業團隊與投資策略，進而優化產品線，藉此擴大共同基金、全權委託、ETF 等產品線的市占率，未來也將開發更多符合市場趨勢的創新理財商品，滿足市場的投資需求，共同創造投資人、員工、股東之三贏局面。

葉柱均指出，完成合併後，將有助於強化銀行、壽險與證券等通路的服務效能，透過業務合作發揮金控集團之綜效；台新投信未來也將持續提供客戶完整且優質的金融服務，為投資人創造永續投資價值，帶動資產管理總規模持續成長，進一步提升對金控獲利的貢獻度。

台新新光金控 7 月 24 日正式合併後，旗下子公司也陸續啟動合併作業，證券方面，黃仲豪說明，因系統整合較為複雜，且全台據點較多，執照方面也需要加以整合，台新證券與元富證券兩家的自營、經紀、承銷與高雄資產管理中心可做業務略有差異，元富證原先經營範圍較為多元，台新證如無執照需要重新申請。