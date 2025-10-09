三四五接「卡關」天然氣不足？經長承諾LNG儲存期拉長至14天
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部龔明鑫今（9）日下午例行部務會議前針對多項經貿議題回應，涵蓋國際科技巨頭的投資、國內能源安全挑戰，以及企業面對國際法規爭議等重點回應，他承諾：天然氣儲存目標於 2027 年達到 14 天。巨大集團遭美國海關和邊境保護局（CBP），龔明鑫說明，目前此案尚未有最終判決，經濟部已協助巨大集團洽接美國相關律師協助溝通，並持續改善移工生活條件。
針對國內的能源安全議題，由於外媒報導國內天然氣儲量僅存 11 天，並有立委對此質詢，龔明鑫上已回應除天然氣外尚有多種能源選擇，他下午進一步表示，能源署規劃液化天然氣（LNG）儲存天數在 2027 年可以達到 14 天，並會盡力落實。然而 LNG 接收站的興建進度面臨挑戰。
龔明鑫說明，三接（第三天然氣接收站）已提出申請，希望能盡快進行。四接的部分，因為土地仍有一些污染，將盡快處理使其可以持續進行。至於五接（第五天然氣接收站），進度有些許延誤，經濟部也會盡快處理。他強調，所有接收站的興建必須符合相關規定，如有污染就必須整治，並遵守客觀標準，同時加強與民間的溝通。
關於企業面對國際規範的爭議，針對台塑集團購買俄羅斯輕油資產的爭議，龔明鑫透露已與台塑進行溝通。台塑回應稱，在其認知範圍內符合當時歐盟的規範，但同時表達了願意在歐盟有更明確規範時遵守的立場，認為是正向的回應。
龔明鑫表示，在歐盟未有新規範前，政府不會率先要求禁止購買。他也提到，台塑舊合約已快告一段落，新的合約暫時先不要，以符合歐盟相關協議。
此外，針對巨大集團因移工問題遭美國海關和邊境保護局（CBP）訴訟的個案，龔明鑫說明，目前此案仍屬個案，且尚未有最終判決。經濟部已協助巨大集團洽接美國相關律師，以盡快與美國官方溝通。
龔明鑫表示，這看起來是個案，而對於外籍移工的照顧，台灣一直持續在改善起居與生活的條件，將來會與勞動部開會做出更明確的指引，讓廠商可以依循，並朝向符合國際勞工組織（ILO）規範的方向設計。
在國際投資布局方面，由於輝達（NVDA-US）有意在台灣尋找新的據點，經濟部正積極協助提供選項，並規劃於 24 日前提交初步方案。龔明鑫證實，輝達對選址有「期待的條件」，雖涉及機密不便透露細節，但提到確定的洽談方向是 T17 T18 條件。
至於類科學園區，龔明鑫也表示，由於電子五哥中已有數家企業在捷克落地投資，雖然民間業者優先考慮波蘭、印度等地，但政府在歐洲方面選定捷克，認為兩國為鄰，未來即使科技業者在波蘭成立群聚，也能對在捷克的企業產生相乘效果。目前仍在彙整相關資料，例如半導體與伺服器廠商可能會有不同的選址考量。
