鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-09 17:47

瑞磁 ABC-KY(6598-TW) 受惠取得的實驗室客戶規模逐步成長，加上動物健康應用上，數位生物條碼需求持續成長，帶動瑞磁 9 月營收達 4477 萬元，年增超過 1 倍，累計今年前三季營收 3.59 億元，年增超過 3 成，超越去年全年營收。

ABC-KY實驗室客戶規模成長，前三季營收3.59億元超越去年全年。(圖：瑞磁提供)

瑞磁 9 月營收 4477 萬元，月增 19.67%，年增 1.4 倍；第三季營收 1.23 億元，季增 5.13%，年增 64%，連續 5 個季度成長；累計今年前三季營收 3.59 億元，年增 38.99%。

瑞磁指出，美國市場所需的檢測試劑與數位生物條碼，皆於美國營運中心生產，受惠客戶滿意度發酵，取得的實驗室客戶規模逐步成長，加上動物健康應用上，受到合作夥伴通路激勵，數位生物條碼需求增加，帶動 9 月營收表現。

此外，美國醫療保險公司因政策考量，要求實驗室優先採用 FDA 上市許可的檢測產品，未獲上市許可、具可取代性的同類型產品，將在 2027 年面對落日條款的不給付風險，目前以全美腸胃道檢測需求最大的第三方實驗室首當其衝，因此像瑞磁購買 2 部高通量檢測儀器 MDx3000 與 GPP(17 項腸胃道適應症多元檢測試劑)，正在導入驗證中。

對此，瑞磁表示，上述政策迫使眾多採實驗室開發方法 (LDT) 的客戶轉向瑞磁，有望帶來更多潛在客戶，以及新一波成長動能。