街口電支8月代收付金額連3跌 金管會：業務已回穩、持續監理
鉅亨網記者陳于晴 台北
金管會公布最新統計，全支付 8 月穩居電支交易霸主，代理收付實質交易款項金額逆勢成長 16%，街口電支則呈連 3 月下滑，母公司街口金科與泰山公司股權交易糾紛近期再度延燒，引發外界憂心，對此，金管會官員表示，街口電支業務已有回穩，並強調在財務、業務都有指標要求，會持續督促業者。
根據金管會統計，截至 8 月底，全台共有全盈支付、全支付、悠遊卡、一卡通票證、愛金卡、橘子支、街口電子支付、歐付寶、簡單行動支付等 9 家專營電支機構，以及 20 家兼營電支機構 (包含中華郵政與銀行)。
根據統計，8 月全體墊支機構代理收付實質交易款項金額約 204.2 億元，月減 3.1 億元。個別業者來看，全支付單月代收付金額達 67.45 億元，穩坐冠軍寶座，月增 9.3 億元、16.07%；街口代收付金額月減 7.2 億元、13.56%，降到 45.95 億元，為連續 3 個月下滑，位居第 2；一卡通代收付金額為 40.72 億元，月減 0.68 億元、1.64%，仍為第三。
外界關注街口電支代收付金額持續下滑狀況，銀行局官員指出，街口 7 月確實受到品牌信心事件影響，但近期業務尚屬穩定。此外，多數電支業者 7 月受到繳納燃料稅挹注，8 月無此因素，使得多數業者代收付金額較 7 月減少。
8 月電子支付帳戶總使用者人數來到 3406 萬人，月增約 44 萬人。第 1 名仍為一卡通，使用人數 704.82 萬人，月增 3.15 萬人、0.45%；街口使用人數 700.74 萬人，月增 3.07 萬人、0.44%，位居第二；第三名是全支付 660.43 萬人，月增 19.09 萬人、2.98%。
至於是否擔心街口金科股權糾紛，未來會直接影響到街口電支增資規劃，銀行局官員指出，目前街口支付財務還算平穩，會持續關注後續，強調街口支付保管客戶款項都有交付信託。
目前電子支付專營機構都是公發公司，除悠遊卡外，其餘業者都處於虧損，依照法規，累積虧損達到實收資本額 1/2 時就要增資。街口電子支付雖然仍為虧損狀況，但業務已大致回穩。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇