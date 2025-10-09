街口電支8月代收付金額連3跌 金管會：業務已回穩、持續監理

‌



8 月電子支付帳戶總使用者人數來到 3406 萬人，月增約 44 萬人。第 1 名仍為一卡通，使用人數 704.82 萬人，月增 3.15 萬人、0.45%；街口使用人數 700.74 萬人，月增 3.07 萬人、0.44%，位居第二；第三名是全支付 660.43 萬人，月增 19.09 萬人、2.98%。