鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-09 11:37

經濟部長龔明鑫今 (9) 日透露，雖然 T17、18 仍被輝達視為最喜歡的首選地點，但經濟部已加快審視包括松南地區等其他備用方案。經濟部承諾中央將在行政與法律層面提供全力協助，力求在 24 日前將完整盤點方案與配套措施提供輝達參考，確保其台灣總部能順利落地。針對天然氣議題，他強調國家尚有備用燃油等其他多元能源可緊急應對，將在 2026 年底前達成綠電占比 20% 目標。

經長：士北科仍是輝達最愛 將加速盤點備案、強化能源韌性達20%綠電。（鉅亨網資料照）

龔明鑫強調，雖然 T1718 仍被輝達視為最喜歡的首選地點，但經濟部已加快審視包括松南地區等其他備用方案。經濟部承諾中央將在行政與法律層面提供全力協助，力求在 24 日前將完整盤點方案與配套措施提供輝達參考，確保其台灣總部能順利落地。

針對外界關切的國家能源安全問題，特別是若遭遇外部封鎖，天然氣儲量可能僅能供應 11 天的擔憂。

龔明鑫回應，已盡力在最短時間內增加儲存天數。同時，除了天然氣外，國家尚有備用燃油等其他多元能源可作為緊急應對，絕非僅有單一選項，能夠維持一定程度的支撐。更長遠來看，政府重申將在 2026 年底前達成再生能源佔比 20% 的目標。