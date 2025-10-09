營收速報 - 力麒(5512)9月營收9.06億元年增率高達127.4％
今年1-9月累計營收為49.11億元，累計年增率25.37%。
最新價為8.22元，近5日股價上漲0.12%，相關建材營造股價指數下跌-2.53%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1714 張
- 外資買賣超：-1714 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|9.06億
|127%
|96%
|25/8
|4.62億
|-21%
|15%
|25/7
|4.01億
|-2%
|-5%
|25/6
|4.21億
|50%
|5%
|25/5
|4.03億
|7%
|-34%
|25/4
|6.14億
|59%
|-33%
力麒(5512-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及商業大樓投資興建出租出售。
