營收速報 - 力麒(5512)9月營收9.06億元年增率高達127.4％

鉅亨網新聞中心


力麒(5512-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣9.06億元，年增率127.4%，月增率96.12%。

今年1-9月累計營收為49.11億元，累計年增率25.37%。

最新價為8.22元，近5日股價上漲0.12%，相關建材營造股價指數下跌-2.53%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1714 張
  • 外資買賣超：-1714 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 9.06億 127% 96%
25/8 4.62億 -21% 15%
25/7 4.01億 -2% -5%
25/6 4.21億 50% 5%
25/5 4.03億 7% -34%
25/4 6.14億 59% -33%

力麒(5512-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及商業大樓投資興建出租出售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

