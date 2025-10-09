營收速報 - 普安(2495)9月營收1.21億元年增率高達46.06％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為8.33億元，累計年增率-14.6%。
最新價為21.35元，近5日股價下跌-1.16%，相關電腦週邊上漲3.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6 張
- 外資買賣超：+249 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-254 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1.21億
|46%
|54%
|25/8
|7,835萬
|-28%
|-14%
|25/7
|9,121萬
|-17%
|-3%
|25/6
|9,390萬
|-18%
|26%
|25/5
|7,464萬
|-27%
|-26%
|25/4
|1.01億
|-3%
|10%
普安(2495-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦及週邊設備設計研究開發，製造及買賣業務．。通訊網路設備設計開發，製造及買賣業務．。電腦軟體程式系統分析設計及電腦資料處理業務．。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 杏輝(1734)9月營收3.29億元年增率高達56.67％
- 馬太鞍溪便道明日15時起提前通車 交長：先讓光復地區救災物資運輸更加便捷
- 面板雙虎9月營收表現不同調 群創繳雙增
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)目標價調升至165元，幅度約3.13%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇