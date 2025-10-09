營收速報 - 普安(2495)9月營收1.21億元年增率高達46.06％

search icon



普安(2495-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1.21億元，年增率46.06%，月增率53.84%。

今年1-9月累計營收為8.33億元，累計年增率-14.6%。

最新價為21.35元，近5日股價下跌-1.16%，相關電腦週邊上漲3.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6 張
  • 外資買賣超：+249 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-254 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1.21億 46% 54%
25/8 7,835萬 -28% -14%
25/7 9,121萬 -17% -3%
25/6 9,390萬 -18% 26%
25/5 7,464萬 -27% -26%
25/4 1.01億 -3% 10%

普安(2495-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦及週邊設備設計研究開發，製造及買賣業務．。通訊網路設備設計開發，製造及買賣業務．。電腦軟體程式系統分析設計及電腦資料處理業務．。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

