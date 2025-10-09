營收速報 - 永崴投控(3712)9月營收66.09億元年增率高達275.05％
鉅亨網新聞中心
永崴投控(3712-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣66.09億元，年增率275.05%，月增率233.95%。
今年1-9月累計營收為259.43億元，累計年增率71.84%。
最新價為33.85元，近5日股價下跌-1.31%，相關電腦週邊上漲3.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+57 張
- 外資買賣超：+98 張
- 投信買賣超：-26 張
- 自營商買賣超：-15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|66.09億
|275%
|234%
|25/8
|19.79億
|1%
|6%
|25/7
|18.67億
|16%
|-64%
|25/6
|51.66億
|143%
|344%
|25/5
|11.63億
|-40%
|-35%
|25/4
|17.90億
|-3%
|10%
永崴投控(3712-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為H201010 一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 達欣工(2535)9月營收17.74億元年增率高達59.15％
- 營收速報 - 普安(2495)9月營收1.21億元年增率高達46.06％
- 營收速報 - 正崴(2392)9月營收128.83億元年增率高達62.72％
- 營收速報 - 杏輝(1734)9月營收3.29億元年增率高達56.67％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇