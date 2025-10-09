search icon



營收速報 - 永崴投控(3712)9月營收66.09億元年增率高達275.05％

鉅亨網新聞中心


永崴投控(3712-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣66.09億元，年增率275.05%，月增率233.95%。

今年1-9月累計營收為259.43億元，累計年增率71.84%。

最新價為33.85元，近5日股價下跌-1.31%，相關電腦週邊上漲3.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+57 張
  • 外資買賣超：+98 張
  • 投信買賣超：-26 張
  • 自營商買賣超：-15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 66.09億 275% 234%
25/8 19.79億 1% 6%
25/7 18.67億 16% -64%
25/6 51.66億 143% 344%
25/5 11.63億 -40% -35%
25/4 17.90億 -3% 10%

永崴投控(3712-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為H201010 一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收永崴投控

永崴投控33.85+0.30%
美元/台幣30.545+0.03%

