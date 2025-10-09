營收速報 - 達欣工(2535)9月營收17.74億元年增率高達59.15％
今年1-9月累計營收為165.16億元，累計年增率47.68%。
最新價為57.4元，近5日股價下跌-2.88%，相關建材營造下跌-1.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1222 張
- 外資買賣超：-1125 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：-93 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|17.74億
|59%
|-0%
|25/8
|17.78億
|54%
|-11%
|25/7
|19.93億
|63%
|8%
|25/6
|18.49億
|43%
|-9%
|25/5
|20.29億
|9%
|-19%
|25/4
|24.91億
|109%
|-0%
達欣工(2535-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為集合住宅商辦大樓等建築工程總承包。晶圓廠、封測廠等高科技廠房工程總承包。捷運、道路等交通工程統包及總承包。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
