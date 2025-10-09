search icon



營收速報 - 堤維西(1522)9月營收24.40億元年增率高達58.85％

鉅亨網新聞中心


堤維西(1522-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣24.40億元，年增率58.85%，月增率9.39%。

今年1-9月累計營收為161.31億元，累計年增率6.94%。

最新價為40.95元，近5日股價下跌-0.12%，相關汽車工業上漲0.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-250 張
  • 外資買賣超：-229 張
  • 投信買賣超：-22 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 24.40億 59% 9%
25/8 22.31億 43% 0%
25/7 22.29億 32% 63%
25/6 13.65億 -20% -10%
25/5 15.14億 -14% 5%
25/4 14.38億 -17% -15%

堤維西(1522-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車燈。機車燈。汽車百貨及零件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收堤維西

