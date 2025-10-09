營收速報 - 堤維西(1522)9月營收24.40億元年增率高達58.85％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為161.31億元，累計年增率6.94%。
最新價為40.95元，近5日股價下跌-0.12%，相關汽車工業上漲0.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-250 張
- 外資買賣超：-229 張
- 投信買賣超：-22 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|24.40億
|59%
|9%
|25/8
|22.31億
|43%
|0%
|25/7
|22.29億
|32%
|63%
|25/6
|13.65億
|-20%
|-10%
|25/5
|15.14億
|-14%
|5%
|25/4
|14.38億
|-17%
|-15%
堤維西(1522-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車燈。機車燈。汽車百貨及零件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
