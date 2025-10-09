search icon



營收速報 - 正崴(2392)9月營收128.83億元年增率高達62.72％

鉅亨網新聞中心


正崴(2392-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣128.83億元，年增率62.72%，月增率86.99%。

今年1-9月累計營收為692.60億元，累計年增率5.66%。

最新價為45.3元，近5日股價下跌-1.09%，相關零組件業上漲6.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-36 張
  • 外資買賣超：-69 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+33 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 128.83億 63% 87%
25/8 68.90億 -17% 2%
25/7 67.34億 -22% -30%
25/6 95.59億 29% 83%
25/5 52.27億 -28% -21%
25/4 65.85億 -6% 8%

正崴(2392-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器之研發、製造與銷售。電池模組之研發、製造與銷售。電源管理模組之研發、製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

