營收速報 - 正崴(2392)9月營收128.83億元年增率高達62.72％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為692.60億元，累計年增率5.66%。
最新價為45.3元，近5日股價下跌-1.09%，相關零組件業上漲6.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-36 張
- 外資買賣超：-69 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+33 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|128.83億
|63%
|87%
|25/8
|68.90億
|-17%
|2%
|25/7
|67.34億
|-22%
|-30%
|25/6
|95.59億
|29%
|83%
|25/5
|52.27億
|-28%
|-21%
|25/4
|65.85億
|-6%
|8%
正崴(2392-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器之研發、製造與銷售。電池模組之研發、製造與銷售。電源管理模組之研發、製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
