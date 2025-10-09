鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-09 19:00

‌



諾貝爾和平獎將在周五 (10 日) 揭曉，全球目光再度聚焦這項國際榮譽的歸屬，而美國總統川普及其團隊近日再次公開強調，川普「理應」獲得該獎，引發輿論熱議。

明天見真章！川普會如願獲得諾貝爾和平獎嗎？專家們這樣說（圖：Shutterstock）

川普對諾貝爾和平獎的「執念」早有跡可循。今年 2 月與以色列總理尼坦雅胡會面時直言：「他們絕不會給我諾貝爾和平獎。我配得上這個獎，但他們就是不會給我。」

‌



川普的自信源於他對自身「促進和成就」的反覆強調。今年 8 月，他跟烏克蘭跟歐盟領袖會談時自稱「解決了 6 場衝突」，川普甚至宣稱促成了伊朗與以色列「12 天戰爭」的結束，並將其歸功於己。

事實上，川普並非首次獲得諾貝爾和平獎提名。過去數年，川普已獲得 10 餘次提名，提名人包括以色列總理、柬埔寨首相洪瑪奈、烏克蘭政要及美、瑞、挪三國議員。

今年 7 月，以色列總理以「川普正接連促成國家與區域和平」為由提名，而川普則將此與自己「解決衝突」的功績掛鉤。

但外界對川普獲獎可能性的質疑聲浪同樣強烈。奧斯陸和平研究所所長 Nina Graeger 等專家指出，若川普真能推動俄烏衝突結束或以色列在加薩停火，也許能成為可行的候選人。

不過，更關鍵的是川普的執政記錄與諾貝爾獎的精神存在矛盾。川普在任內退出世衛組織 (WHO)、《巴黎氣候協定》，對盟友發起貿易戰，與諾貝爾遺囑中「促進民族團結、推動和平」的標準相去甚遠。

諾貝爾委員會對「遊說」的態度也為川普蒙上陰影。現任挪威諾貝爾委員會副主席 Asle Toje 直言，川普的「影響力活動」可能適得其反。「委員會內部討論本就困難，外界干預只會加劇爭議。我們習慣在封閉環境中獨立判斷。」

回溯歷史，共有 4 位美國總統獲此殊榮：老羅斯福 (1906)、威爾遜(1919)、卡特(2002) 及歐巴馬(2009)。

除卡特因促成埃以和約本應在 1978 年獲獎外，其餘三人不是在任內就是上任初期獲獎。歐巴馬曾坦言「與歷史偉人相比，我的成就微不足道」，川普對此嗤之以鼻說道：「他們給歐巴馬頒獎時，他可能連獎的意義都不清楚。要是我的名字歐巴馬，10 秒就能拿獎。」