【名家觀點】台股10月迎布局熱季！AI與新興題材雙引擎，投資人搶進良機！

美國第二季 GDP 終值上修至 3.8%，反映消費支出與企業在 AI 與智財的強勁投資。雖然 9 月製造業 PMI 小幅回落至 52，仍顯示景氣擴張。國會通過「大而美法案」，解除債務疑慮，加上聯準會 9 月起啟動降息，今年或降息三次，資金環境明顯轉向寬鬆。