【名家觀點】台股10月迎布局熱季！AI與新興題材雙引擎，投資人搶進良機！
鉅亨研報
全球經濟背景：美國穩健，亞洲牛市助攻
美國第二季 GDP 終值上修至 3.8%，反映消費支出與企業在 AI 與智財的強勁投資。雖然 9 月製造業 PMI 小幅回落至 52，仍顯示景氣擴張。國會通過「大而美法案」，解除債務疑慮，加上聯準會 9 月起啟動降息，今年或降息三次，資金環境明顯轉向寬鬆。
國際氛圍為台股提供正面助力，亞洲市場同樣偏多。港股站上 27,000 點、創近 3 年新高，陸股則是長週期底部突破進入牛市。
台灣經濟：低通膨投資環境穩定
1. 台灣 8 月 CPI 年增僅 1.6%，核心 CPI 1.74%，PPI 更年減 4.98%，顯示成本壓力有限。央行連續 6 度維持利率不變，貨幣政策以穩定為主。通膨溫和，使得資金在市場上仍然活躍，投資環境具備吸引力。
2. 外銷訂單已連續 6 個月年增，7 月金額達 576 億美元，創歷年同月新高，主計總處修正今年全年經濟成長率為 4.45%，位居主要經濟體前段。
台股投資焦點：題材齊發，把握回檔布局
五大亮點
1. 半導體與 ASIC/IP
2. AI 伺服器、PCB 與散熱
3. 電子材料與新興應用
4. 軍工與衛星題材
5. 蘋果供應鏈
