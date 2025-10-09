群聯Q3營收衝上181億元 改寫單季新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-09 15:48

NAND 解決方案大廠群聯 (8299-TW) 今 (9) 日公佈 9 月營收 65.15 億元，月增 9.8%，年增 47.04%，為歷史單月次高，第三季合併營收 181.36 億元，季增 1.38%，年增 30.07%，累計前三季營收 498.65 億元，年增 7.55%，為歷史同期新高。

群聯電子執行長潘健成。(鉅亨網資料照)

執行長潘健成表示，9 月整體控制晶片總出貨量年成長達 35%，其 中 PCIe SSD 控制晶片的單月出貨量更較去年同期大幅成長近 300%，創下歷史新高紀錄；同時，累計至 9 月的 NAND 儲存位元數出貨量年成長也接近 11%，也創下歷史同期新高，顯示全球 NAND 儲存應用需求持續穩健且蓬勃發展。

潘健成說，如同先前預測，在 AI 推論需求不斷攀升的情況下，對資料儲存產生龐大的新增需求，使得 NAND 產業供需失衡的現象已逐漸浮現。對此，群聯已提前進行多項佈局，並持續與 NAND 原廠供應商保持密切合作，確保供貨穩定，以滿足全球客戶對高效能儲存的迫切需求。

潘健成進一步說明，目前企業級 SSD 需求持續成長，加上 NAND 供給吃緊的市場環境，群聯企業級 SSD 正加速導入更多客戶伺服器系統，進一步擴大市佔率。

此外，群聯自家 aiDAPTIV+ 技術也持續擴大 Design-in 至搭載 iGPU (integrated GPU) 的 PC 平台中，顯示 PC OEM 客戶正積極布局邊緣 AI 推論應用場景，有助公司持續擴大 aiDAPTIV + 的應用場域。