營收速報 - 國統(8936)9月營收7.33億元年增率高達57.23％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為44.97億元，累計年增率17.98%。
最新價為52.7元，近5日股價下跌-0.77%，相關其他類指數下跌-2.98%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+457 張
- 外資買賣超：+259 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+200 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|7.33億
|57%
|48%
|25/8
|4.95億
|55%
|-2%
|25/7
|5.06億
|24%
|14%
|25/6
|4.45億
|-28%
|-2%
|25/5
|4.56億
|-6%
|-10%
|25/4
|5.09億
|39%
|-4%
國統(8936-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為預力混凝土管及各種水泥製品、預拌混凝土製造買賣。前項有關水泥製品之自來水管承裝業務。有關自來水管之零件,鋼管包覆及另件包覆等製造買賣及承裝業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 群聯(8299)9月營收65.15億元年增率高達47.04％
- 營收速報 - 長園科(8038)9月營收6,937萬元年增率高達175.78％
- 營收速報 - 龍德造船(6753)9月營收4.56億元年增率高達32.04％
- 營收速報 - 亞翔(6139)9月營收100.94億元年增率高達79.91％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇