營收速報 - 龍德造船(6753)9月營收4.56億元年增率高達32.04％
今年1-9月累計營收為35.45億元，累計年增率3.99%。
最新價為142元，近5日股價下跌-2.08%，相關航 運 業下跌-0.36%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-335 張
- 外資買賣超：-148 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-187 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|4.56億
|32%
|25%
|25/8
|3.64億
|-9%
|-0%
|25/7
|3.65億
|45%
|-5%
|25/6
|3.85億
|7%
|-6%
|25/5
|4.11億
|-12%
|26%
|25/4
|3.26億
|-27%
|-18%
龍德造船(6753-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶及其零件製造業。船舶維修。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
