search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 龍德造船(6753)9月營收4.56億元年增率高達32.04％

鉅亨網新聞中心


龍德造船(6753-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣4.56億元，年增率32.04%，月增率25.42%。

今年1-9月累計營收為35.45億元，累計年增率3.99%。

最新價為142元，近5日股價下跌-2.08%，相關航 運 業下跌-0.36%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-335 張
  • 外資買賣超：-148 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-187 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 4.56億 32% 25%
25/8 3.64億 -9% -0%
25/7 3.65億 45% -5%
25/6 3.85億 7% -6%
25/5 4.11億 -12% 26%
25/4 3.26億 -27% -18%

龍德造船(6753-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶及其零件製造業。船舶維修。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收龍德造船

相關行情

台股首頁我要存股
龍德造船142+0.71%
美元/台幣30.545+0.03%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty