營收速報 - 杏輝(1734)9月營收3.29億元年增率高達56.67％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為24.94億元，累計年增率8.59%。
最新價為30.3元，近5日股價下跌-1.78%，相關生技醫療下跌-4.86%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-239 張
- 外資買賣超：-247 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|3.29億
|57%
|28%
|25/8
|2.56億
|-9%
|-12%
|25/7
|2.92億
|12%
|9%
|25/6
|2.69億
|-0%
|-2%
|25/5
|2.73億
|6%
|1%
|25/4
|2.71億
|12%
|-10%
杏輝(1734-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥,抗生素,化妝品之製造加工買賣。醫療器材之製造加工買賣,藥品原料之合成,。中藥批發,農業服務業,其他工商服務業(菌種育種之研發)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
