營收速報 - 杏輝(1734)9月營收3.29億元年增率高達56.67％

鉅亨網新聞中心


杏輝(1734-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3.29億元，年增率56.67%，月增率28.42%。

今年1-9月累計營收為24.94億元，累計年增率8.59%。

最新價為30.3元，近5日股價下跌-1.78%，相關生技醫療下跌-4.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-239 張
  • 外資買賣超：-247 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3.29億 57% 28%
25/8 2.56億 -9% -12%
25/7 2.92億 12% 9%
25/6 2.69億 -0% -2%
25/5 2.73億 6% 1%
25/4 2.71億 12% -10%

杏輝(1734-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥,抗生素,化妝品之製造加工買賣。醫療器材之製造加工買賣,藥品原料之合成,。中藥批發,農業服務業,其他工商服務業(菌種育種之研發)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收營收速報9月營收杏輝

杏輝30.3-0.16%
杏輝30.3-0.16%
美元/台幣30.545+0.03%

