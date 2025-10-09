營收速報 - 長園科(8038)9月營收6,937萬元年增率高達175.78％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為4.11億元，累計年增率372.94%。
最新價為48.2元，近5日股價下跌-3.16%，相關電子零組件類指數上漲2.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-98 張
- 外資買賣超：-97 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|6,937萬
|176%
|-0%
|25/8
|6,962萬
|338%
|-2%
|25/7
|7,119萬
|608%
|46%
|25/6
|4,865萬
|877%
|-20%
|25/5
|6,115萬
|1363%
|16%
|25/4
|5,285萬
|1198%
|416%
長園科(8038-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發及生產鋰二次電池正極材料。各類高容量鋰電池模組與應用系統。鋰電池及高分子電池製造技術移轉顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 亞翔(6139)9月營收100.94億元年增率高達79.91％
- 營收速報 - 富爾特(6136)9月營收6,708萬元年增率高達101.78％
- 營收速報 - 豐謙(5523)9月營收37萬元年增率高達126.99％
- 營收速報 - 昇益(5455)9月營收892萬元年增率高達4696.24％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇