營收速報 - 長園科(8038)9月營收6,937萬元年增率高達175.78％

鉅亨網新聞中心


長園科(8038-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣6,937萬元，年增率175.78%，月增率-0.36%。

今年1-9月累計營收為4.11億元，累計年增率372.94%。

最新價為48.2元，近5日股價下跌-3.16%，相關電子零組件類指數上漲2.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-98 張
  • 外資買賣超：-97 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 6,937萬 176% -0%
25/8 6,962萬 338% -2%
25/7 7,119萬 608% 46%
25/6 4,865萬 877% -20%
25/5 6,115萬 1363% 16%
25/4 5,285萬 1198% 416%

長園科(8038-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發及生產鋰二次電池正極材料。各類高容量鋰電池模組與應用系統。鋰電池及高分子電池製造技術移轉顧問服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收長園科

相關行情

台股首頁我要存股
長園科48.2+1.47%
美元/台幣30.545+0.03%

