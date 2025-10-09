營收速報 - 方土昶(6265)9月營收7,523萬元年增率高達121.1％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為5.34億元，累計年增率25.19%。
最新價為12.85元，近5日股價上漲3.67%，相關電子通路類指數上漲3.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+395 張
- 外資買賣超：+395 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|7,523萬
|121%
|-18%
|25/8
|9,185萬
|284%
|18%
|25/7
|7,778萬
|52%
|65%
|25/6
|4,713萬
|30%
|3%
|25/5
|4,559萬
|-9%
|-9%
|25/4
|5,034萬
|12%
|-22%
方土昶(6265-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零件買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉益安泌尿醫材Urocross取出裝置獲美FDA核准 跳空漲停
- 輔信迷你電腦、醫療專案訂單帶動 9月營收年增逾2成
- 國產9月營收年增1成 混凝土本業持穩高檔
- 台股高息ETF高檔震盪下凸顯防禦性 這5檔成交量居前五大
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇