營收速報 - 方土昶(6265)9月營收7,523萬元年增率高達121.1％

鉅亨網新聞中心


方土昶(6265-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣7,523萬元，年增率121.1%，月增率-18.1%。

今年1-9月累計營收為5.34億元，累計年增率25.19%。

最新價為12.85元，近5日股價上漲3.67%，相關電子通路類指數上漲3.23%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+395 張
  • 外資買賣超：+395 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 7,523萬 121% -18%
25/8 9,185萬 284% 18%
25/7 7,778萬 52% 65%
25/6 4,713萬 30% 3%
25/5 4,559萬 -9% -9%
25/4 5,034萬 12% -22%

方土昶(6265-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零件買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收方土昶

相關行情

台股首頁我要存股
方土昶12.9+1.57%
美元/台幣30.530-0.02%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

中強短弱
方土昶

81.82%

勝率

