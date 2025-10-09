search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 亞翔(6139)9月營收100.94億元年增率高達79.91％

鉅亨網新聞中心


亞翔(6139-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣100.94億元，年增率79.91%，月增率29.8%。

今年1-9月累計營收為516.58億元，累計年增率-4.78%。

最新價為433.5元，近5日股價上漲7.7%，相關其他電子上漲2.33%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5539 張
  • 外資買賣超：+4178 張
  • 投信買賣超：+1036 張
  • 自營商買賣超：+325 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 100.94億 80% 30%
25/8 77.77億 97% 15%
25/7 67.34億 -0% 19%
25/6 56.68億 -11% 34%
25/5 42.25億 -27% -16%
25/4 50.04億 -26% -12%

亞翔(6139-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收亞翔

相關行情

台股首頁我要存股
亞翔433.5+8.78%
美元/台幣30.545+0.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
亞翔

76.92%

勝率

#波段上揚股

偏強
亞翔

76.92%

勝率

#上升三紅K

偏強
亞翔

76.92%

勝率

#法人看好股

偏強
亞翔

76.92%

勝率

#營收獲利增加

偏強
亞翔

76.92%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty