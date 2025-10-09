營收速報 - 亞翔(6139)9月營收100.94億元年增率高達79.91％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為516.58億元，累計年增率-4.78%。
最新價為433.5元，近5日股價上漲7.7%，相關其他電子上漲2.33%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5539 張
- 外資買賣超：+4178 張
- 投信買賣超：+1036 張
- 自營商買賣超：+325 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|100.94億
|80%
|30%
|25/8
|77.77億
|97%
|15%
|25/7
|67.34億
|-0%
|19%
|25/6
|56.68億
|-11%
|34%
|25/5
|42.25億
|-27%
|-16%
|25/4
|50.04億
|-26%
|-12%
亞翔(6139-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 昇益(5455)9月營收892萬元年增率高達4696.24％
- 營收速報 - 均豪(5443)9月營收4.27億元年增率高達69.13％
- 營收速報 - 世紀(5314)9月營收3.24億元年增率高達1056.31％
- 營收速報 - 祥碩(5269)9月營收14.22億元年增率高達169.49％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇