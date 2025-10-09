營收速報 - 群聯(8299)9月營收65.15億元年增率高達47.04％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為498.65億元，累計年增率7.55%。
最新價為882元，近5日股價上漲18.09%，相關半導體類指數上漲3.98%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4173 張
- 外資買賣超：+1049 張
- 投信買賣超：+4103 張
- 自營商買賣超：-979 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|65.15億
|47%
|10%
|25/8
|59.34億
|23%
|4%
|25/7
|56.88億
|21%
|-8%
|25/6
|61.98億
|16%
|9%
|25/5
|56.90億
|6%
|-5%
|25/4
|60.03億
|16%
|5%
群聯(8299-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計業。半導體業。電腦及週邊設備業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 亞翔(6139)9月營收100.94億元年增率高達79.91％
- 營收速報 - 富爾特(6136)9月營收6,708萬元年增率高達101.78％
- 營收速報 - 豐謙(5523)9月營收37萬元年增率高達126.99％
- 營收速報 - 昇益(5455)9月營收892萬元年增率高達4696.24％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇