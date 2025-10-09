輝達+OpenAI點燃新漲勢 主動式ETF吃「晶片升級」與「巨頭聯手」紅利　

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-09 15:07

‌



在 AI 科技創新的浪潮推動下，全球資金焦點持續聚焦於電子與科技產業。台股連續六週收紅，多頭氣氛濃郁，電子族群扮演領頭羊角色，特別是 AI 相關零組件與組裝廠表現尤為突出，野村投信指出，部分強勢股面臨短線技術性拉回壓力，但中長期而言，科技股仍具備偏多操作空間。在高波動且選股難度攀升的市場環境中，主動式 ETF 以其靈活調整的優勢，成為長期投資人布局成長股的關鍵工具。

輝達+OpenAI點燃新戰火！台積續領頭飆漲 主動式ETF蹭「規格升級」與「巨頭聯手」紅利。（圖: shutterstock)

美國政府預算僵局並未引發市場恐慌，反而強化了聯準會的降息預期，進一步支撐股市上揚，特別是科技股走勢強勁。野村投信游景德觀察，輝達（NVDA-US）股價持續創新高，市場聚焦新一代 Rubin 系列 AI 晶片。同時，輝達與 OpenAI 達成的千億美元 AI 資料中心合作案，將使用數百萬顆 Rubin 晶片。台灣作為 Rubin 伺服器供應鏈的核心，涵蓋先進製程、封裝測試、CCL/PCB、電源管理及散熱等領域，將隨著 AI 資料中心的大規模擴建，持續享受高速成長的紅利。

‌



除了輝達，科技巨頭間的合作與產品更新也為市場注入強勁動能。AMD 宣布與 OpenAI 達成晶片供應協議並取得其 10% 股權，未來數十萬顆晶片的供應預期將為 AMD 帶來每年數百億美元的營收。在電動車方面，Tesla 執行長馬斯克暗示將在年底舉辦新一代 Roadster 電動跑車的「史詩級展示」，不僅將引爆全球車迷關注，也為台灣相關供應鏈如富田電機、貿聯 - KY、和大工業、宸鴻等帶來新一波的業績動能。

野村投信副總經理張繼文分析，目前約有 12% 的 Tesla 零組件來自台灣，台灣供應鏈涵蓋馬達、線束、齒輪箱、觸控面板等關鍵領域。且 Tesla 正積極布局 AI 超級電腦 DoJo 系統與第二代 Optimus 人形機器人，台灣供應鏈潛力巨大，包括亞光（光學鏡頭）、所羅門 / 聰泰 / 達明（AI 視覺辨識）、以及上銀 / 台灣精銳 / 富田電機（機器人關節 / 減速機 / 馬達）等。隨著人形機器人市場預計於 2025 年起快速成長，加上 DoJo 系統帶動 IC 設計與算力需求，台灣供應鏈正迎來 AI 算力、電動車升級、機器人量產的多重成長動能。