台股高息ETF高檔震盪下凸顯防禦性 這5檔成交量居前五大
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股近期氣勢如虹，一路上攻突破 27000 點關卡，儘管昨 (8) 日大盤遭遇獲利了結賣壓，下跌 148.27 點、收在 27063.68 點，但今 (9) 日多頭攻勢，盤中勁揚近 400 點，最高觸及 27463 點，再創歷史新高。不過，在昨日高檔震盪之際，22 檔台股 ETF 表現逆勢上漲、繳出正報酬，當中 13 檔皆為高息型，可見高股息 ETF 的防禦特性更加顯著。
觀察這 22 檔逆勢走揚的台股 ETF 當日成交量，其中以群益台灣精選高息 (00919-TW) 成交量近 7.33 萬張人氣最旺，單日漲幅為 0.33%，其次則為國泰永續高股息 (00878-TW) 的 4.23 萬張，大華優利高填息 30(00918-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、富邦特選高股息 30(00900-TW) 三檔高股息 ETF 單日成交量亦有上萬張。
群益投信台股 ETF 投資團隊表示，高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息 ETF。儘管關稅事件大致底定，後續對於經濟與通膨的影響仍待觀察，故市場仍可能受到消息面的影響而波動，同時在股市走到高檔之際，居高思危心態的驅使下，部分資金亦可能選擇獲利了結轉進相對穩健的投資標的，高股息 ETF 因可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是穩健型投資者在當前市場變化快速的環境下，可多加善用的工具。
群益台灣精選高息經理人謝明志表示，第四季向來為台股旺季，加上已進入降息循環，同時國內景氣保持穩定成長，AI 大勢延續也使得台灣廠商可望持續從中受惠，因此對於台股後市仍正向看待，不過，現階段指數也來到評價區間上緣，資金輪動與盤面波動的狀況難免，建議投資人亦不妨在投資組合中適度配置高股息 ETF，主因高息股具有息收保護，在股市波動期間可發揮防禦與收益兼具的特性，有助平衡整體投組波動，穩健應對多變的投資環境。
