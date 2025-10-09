鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-09 11:30

台股近期氣勢如虹，一路上攻突破 27000 點關卡，儘管昨 (8) 日大盤遭遇獲利了結賣壓，下跌 148.27 點、收在 27063.68 點，但今 (9) 日多頭攻勢，盤中勁揚近 400 點，最高觸及 27463 點，再創歷史新高。不過，在昨日高檔震盪之際，22 檔台股 ETF 表現逆勢上漲、繳出正報酬，當中 13 檔皆為高息型，可見高股息 ETF 的防禦特性更加顯著。

台股高息ETF高檔震盪下凸顯防禦性 這5檔成交量居前五大。(鉅亨網資料照)

觀察這 22 檔逆勢走揚的台股 ETF 當日成交量，其中以群益台灣精選高息 (00919-TW) 成交量近 7.33 萬張人氣最旺，單日漲幅為 0.33%，其次則為國泰永續高股息 (00878-TW) 的 4.23 萬張，大華優利高填息 30(00918-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、富邦特選高股息 30(00900-TW) 三檔高股息 ETF 單日成交量亦有上萬張。

群益投信台股 ETF 投資團隊表示，高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息 ETF。儘管關稅事件大致底定，後續對於經濟與通膨的影響仍待觀察，故市場仍可能受到消息面的影響而波動，同時在股市走到高檔之際，居高思危心態的驅使下，部分資金亦可能選擇獲利了結轉進相對穩健的投資標的，高股息 ETF 因可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是穩健型投資者在當前市場變化快速的環境下，可多加善用的工具。