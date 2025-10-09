鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-09 23:09

‌



有「小台積」之稱的富邦科技 ETF(0052-TW) ，於今年 8 月初正式啟動分割計畫，並於 9 月 25 日以書面方式召開受益人會議，最終以贊成率達 98.78% 高票通過分割案，將以「1 拆 7」方式進行分割，每股淨值將回到最初發行價新台幣 32.48 元附近，11 月 18 日為分割前最後交易日。

「小台積」0052分割案通過1拆7 每張入手價可望降到3萬多元。(鉅亨網資料照)

0052 近年受惠台股科技股強勢表現，股價一路攀升，至目前已至 240 元以上，每張市值高達 20 多萬元，成為不少投資人心中的高價 ETF。為回應市場需求、提升流動性與參與度，富邦投信於 8 月初宣布啟動分割計畫，並設定以 9 月 25 日受益人會議當日的基金淨值為基準，採回到發行價 32.48 元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

‌



富邦投信表示，分割後 0052 每張價格將降至約 3 萬多元，由於第一大持股台積電占比高達約 67.5%(2025/8/31)，為市場上台積電占比最高的台股 ETF，對想參與台積電成長行情的小資族與定期定額族群而言，可說更具吸引力，有助於擴大投資人基礎、提升市場流動性。此次分割不影響基金總資產與持股內容，僅調整單位價格與持有張數，投資人權益不受影響。

0052 追蹤臺灣資訊科技指數，成分股涵蓋台積電、鴻海、聯發科、廣達等台灣科技龍頭，具備高度成長性與產業代表性。隨著 AI、半導體與高階製程持續推升台股科技板塊動能，0052 也成為法人與散戶偏好的科技 ETF 之一。

富邦投信表示，0052 實際分割倍數於 10 月 9 日正式公告，11 月 19 日至 25 日暫停交易，以 11 月 19 日淨值進行分割，11 月 26 日恢復交易後，投資人可於證券 APP 查詢分割後股價及股數。