一、AI 投資熱潮再起：輝達出手助 xAI

【時事觀察】馬斯克xAI獲輝達200億美元助攻！背後算力金流遊戲藏玄機？ (圖:shutterstock)

AI 戰局升溫，馬斯克旗下 xAI 宣布完成高達 200 億美元融資，其中輝達（NVIDIA）親自出資約 20 億美元，並以特殊目的公司（SPV）模式出手，透過 GPU 租賃協議為「Colossus 2」數據中心供應算力。這場融資戰不只強化 xAI 的 AI 模型競爭力，也讓輝達再度坐穩「算力銀行」地位。外界解讀，這是馬斯克對 OpenAI 的正面回擊。

‌



二、AI 巨頭連環布局：輝達「投資即合作」戰略成形

輝達近期動作頻頻——砸下 1,000 億美元投資 OpenAI、斥資 50 億美元入股英特爾，並持續加碼雲端夥伴 CoreWeave。這些合作案形成 AI 產業的「投資循環迴路」：OpenAI、甲骨文、輝達互相下單，推升整體市值狂飆。黃仁勳以「我們是戀人，不是對手」形容與英特爾的聯盟，更點燃市場對 AI 硬體鏈的新一輪想像。

三、台廠受惠與風險並存?

AI 伺服器需求爆發，鴻海、緯創、廣達、緯穎等台廠 9 月營收全創歷史新高，成為 xAI 與 CoreWeave 背後最大贏家。然而，輝達的「資金左手進右手出」模式，也讓部分分析師警告：這波 AI 投資熱潮會不會只是「被放大的需求」？AMD、OpenAI 結盟後的反攻，更讓算力競爭進入全新局面。AI 金流循環能撐多久？算力泡沫何時引爆？…>> 立即前往豐雲學堂看更多