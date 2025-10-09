旺矽斥5億元併德國設備廠 搶歐洲量測商機
鉅亨網記者魏志豪 台北
旺矽 (6223-TW) 公告將斥資 1400 萬歐元，相當於新台幣 5 億元，取得德國半導體自動化量測儀器系統整合商 AutomatisierungsTechnik Voigt GmbH (ATV) 100% 股權，公司已於 9 月 24 日正式取得德國經濟部 BMWE 核發之 FDI 核准函，收購基準日訂為今年 11 月 1 日。
旺矽指出，ATV 位於德國的半導體重鎮 Dresden，為知名測試系統整合服務公司，專門協助客戶打造完善的整合系統，所合作的技術夥伴皆是國際級半導體精密量測設備品牌，如 Keithley Instruments、Keysight、MPI-AST、Celedon Systems 等，ATV 具深厚的技術基底，協助半導體客戶量身打造合適的量測方案，在長期戮力耕耘下，廣獲歐洲客戶高度肯定。
因應未來歐洲地區半導體客戶的需求，並強化在地的業務服務能力，旺矽決定 100% 併購 ATV，藉由併購 ATV 拓展歐洲地區業務觸角，ATV 與旺矽合作多年，雙方皆認為此一收購可以更緊密合作支援客戶的測試需求，並提升旺矽在歐洲的精密量測設備整合服務能力，優化客戶服務的完整性與即時性。
旺矽目前在美國等海外地區皆設有子公司，而歐洲將是繼美國之後另一個半導體投資重鎮，旺矽為滿足客戶的未來需求，透過併購 ATV 將有助公司提升在歐洲地區的整合服務能力。
