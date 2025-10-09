八貫9月營收年月雙增 法人估全年營收雙位數成長

八貫 ( 1342-TW ) 今 (9) 日公告 9 月營收為 2.33 億元、月增 23.84%、年增 10.16％，累計今 (2025) 年前 9 月合併營收達 21 億元、年增率為 13.64％。八貫表示，9 月營收年月雙增、雙位數成長，主要成長動能為四大產品線業績較 8 月增長，加上今年醫療產品需求強勁，航太救生產品啟動出貨所致。

八貫為 TPU(熱塑性聚氨酯) 廠，擁有皮布料及成品組件 2 個事業群，主要從事 TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體) 機能性布料產品及其相關成品組件之製造加工及銷售，終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業