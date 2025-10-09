八貫9月營收年月雙增 法人估全年營收雙位數成長
鉅亨網記者黃皓宸 台北
八貫 (1342-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收為 2.33 億元、月增 23.84%、年增 10.16％，累計今 (2025) 年前 9 月合併營收達 21 億元、年增率為 13.64％。八貫表示，9 月營收年月雙增、雙位數成長，主要成長動能為四大產品線業績較 8 月增長，加上今年醫療產品需求強勁，航太救生產品啟動出貨所致。
八貫表示，今年因美國對等關稅與台幣升值影響，影響台灣出口產業的營收與獲利表現，公司今年上半年的獲利表現亦受到此兩大因素影響，然八貫受益於醫療之剛性需求不墜，且豐富的醫療產品線，擴大市場覆蓋率，帶動公司相關業務呈現正向發展，加上航太救生之逃生滑梯需求預測訂單已至年底，顯示公司相關業務具備穩定的訂單能見度。
八貫強調，今年全年營收有機會再站上歷史新高，雖獲利受到美國關稅影響與新台幣匯率波動侵蝕，但上半年仍繳出每股稅後純益 (EPS)2.67 元成績單，下半年亦將優於上半年，公司預計仍將延續上市掛牌迄今之股利政策，以實際回饋股東的長期支持。
法人也預估，八貫今年受惠於產品組合帶動出貨，全年度營收，可望達雙位數成長可期。
八貫為 TPU(熱塑性聚氨酯) 廠，擁有皮布料及成品組件 2 個事業群，主要從事 TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體) 機能性布料產品及其相關成品組件之製造加工及銷售，終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業
