鉅亨研報 2025-10-09 10:49

一、電動車戰局白熱化：平價特斯拉登場

【時事觀察】特斯拉平價版登場！Model Y、Model 3降價搶市，真能逆轉頹勢？(圖:shutterstock)

全球電動車價格戰開打，特斯拉推出 Model Y Standard、Model 3 Standard 平價版，以「減配換價」策略重新切入中價位市場。外觀取消 LED 燈帶、金屬車頂取代玻璃天窗，內裝則縮減螢幕與音響配置，藉此將車價壓低至 約 4 萬美元。雖然配備簡化，但續航仍達 516 公里，加速性能也維持特斯拉一貫水準，展現「降價不降速」的野心。

二、投資人褒貶不一：降價幅度不如預期

消息發布後，特斯拉股價一度下挫超過 4%，顯示市場對降價幅度與毛利率前景存疑。分析師指出，雖然新車價格下探至 3 字頭，但距離消費者期待的「3 萬美元電動車」仍有落差；同時，中國比亞迪等品牌持續降價搶市，讓特斯拉的價格優勢不再明顯。投資人開始關注：平價車能帶來銷量成長，還是稀釋獲利？

三、台廠供應鏈與後續懸念

對台廠供應鏈如同致 (3552-TW)、聯嘉(6288-TW)、貿聯 - KY(3665-TW) 等而言，平價版帶來新一波出貨契機，但特斯拉同步推動「Out of China／Out of Taiwan」政策，地緣風險暗潮洶湧。更關鍵的是，馬斯克下一步將如何以 FSD、自動駕駛與 Robotaxi 翻轉毛利結構？