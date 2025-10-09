洪申翰：3大前提下擬放寬外籍幫傭申請資格 跨部會檢視強制勞動問題

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-09 10:08

勞動部長洪申翰今（9）日上午於立法院聯席會議前接受媒體聯訪，證實勞動部正依據行政院指示，評估放寬外籍幫傭申請資格的可行性，以期在保護本國勞工權益、確保服務品質以及降低家庭照護負擔等 3 大前提下，儘速研擬具體方案，以回應社會對家庭照顧人力的迫切需求。此外，他同時說明了政府為解決產業人力短缺所做的努力，以及對企業強制勞動議題的高度關注，並預告將有新的薪資調整機制。

放寬外籍幫傭有望？洪申翰：「3大前提」下研擬具體方案 並與經部通盤檢視強制勞動問題。(鉅亨網資料照)

針對外界關切的中階技術工薪資問題，目前 2.9 萬元的月薪標準在明年最低工資上調後，恐面臨「薪資倒掛」的困境。

洪申翰表示，最低工資的調升本就會連動相關薪資標準的調整，勞動部目前正在全面評估中階技術工的薪資水準，未來將確保其薪資能與最低工資的調升保持合理連動，以維持國內勞動市場的平衡與競爭力。

除了家庭人力外，洪申翰也提到，為解決旅遊業及其他特定產業面臨的人力短缺問題，勞動部已在「產業用人需求」和「保護本國勞工權益」的前提下，積極評估相關政策協助措施。一旦政策方向確定，將會儘快對外公布，以協助產業渡過人力荒困境。

洪申翰強調，國際社會對於強制勞動的重視程度不斷提升，勞工權益保障若處理不當，已不再僅是單純的勞資糾紛，更可能演變成企業在國際供應鏈中的經濟風險。因此，勞動部將不只針對美方點名的個別企業案件，而是與經濟部進行整體性、通案性的檢視與合作，協助企業提升勞工權益保障標準，確保台灣企業的國際聲譽及競爭力。

關於企業在景氣不佳時實施的「減班休息」（無薪假），洪申翰重申，企業若未經勞工同意實施，即已違反《勞動基準法》。對於民間團體倡議的簡訊通報法制化，勞動部對此願意進行各種相關的評估與研議，以在保障勞工權益與避免企業直接解僱間取得平衡。