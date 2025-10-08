國慶連假估國道車流為平日1.2倍 高公局:：國5以高乘載等措施分流
鉅亨網記者黃皓宸 台北
今 (2025) 年國慶日假期為 3 日 (10 月 10-12 日) 連假，交通部高速公路局研判，國慶連假將以觀光旅遊旅次為主，交通量預估為平日 1.2 倍，連假首日 (10 日) 南向交通量可達平日 1.3 倍。為維持國道一定服務水準，國道規劃時段性封閉部分匝道、實施國 5 北向高乘載管制等疏導措施，惟將視交通狀況機動調整。
高公局表示，此次國慶連假規劃時段性封閉部分匝道、實施國 5 北向高乘載管制、調整收費、開放路肩、匝道儀控等疏導措施。
另今年國慶焰火施放地點因鄰近國 3 南投交流道，為免大量車潮影響國道交通，高公局配合活動交通管制，將於 10 月 10 日實施以下措施:
一、12 時至 24 時封閉國 3 南投交流道雙向出口、南投服務區聯外便道。
二、封閉國 3 南投服務區至中興路段北向路肩。
高公局研判，因今年國慶煙火在南投舉辦，估計 10 月 10 日當日 15 時起，國 3 草屯至名間路段即可能有車多壅塞情形，並將持續至深夜，籲請前往觀賞煙火之用路人，事先至官網查詢另因國 3 南投交流道雙向出口將於 12-24 時實施封閉，自行開車之民眾，北部地區請由國 3 草屯及中興交流道、南部地區請由國 3 名間交流道下國道，再轉乘接駁車前往會場。
高公局也提醒用路人，切勿為了觀賞國慶煙火而於國道刻意放慢車速或臨停路肩，違者可處以新台幣 3 千元以上、6 千元以下罰鍰。
