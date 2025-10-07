不影響考勤！勞動部提醒：受災勞工請事假、特休或家庭照顧假 雇主不得拒絕
鉅亨網記者張韶雯 台北
勞動部今 (7) 日指出，樺加沙颱風造成花蓮地區嚴重災情，受災勞工為重建整理家園，可依勞工請假規則向雇主請事假，也可與雇主協商排定特別休假；勞工的家庭成員於災害發生後有親自照顧的需求時，得依性別平等工作法規定請家庭照顧假，雇主不得拒絕或為任何不利處分。
勞動部表示，花蓮地區災區勞工為清理家園，可依法向雇主請事假，1 年可以請 14 日，勞工也可以與雇主協商排定特別休假，雇主不得拒絕或影響全勤獎金。另外，勞工的家庭成員在災害發生後，有需要勞工親自照顧的需求時，得依性別平等工作法規定向雇主請家庭照顧假，請假日數併入事假計算，全年可以請 7 日，雇主不得因勞工請家庭照顧假視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。
勞動部呼籲，天然災害不可預期，如勞工依法請假日數已用完，仍有清理家園或照顧受災家人需求時，雇主應體諒與照扶勞工，與勞工協商優於法令相關方案（例如延長事假、家庭照顧假或留職停薪新），協助勞工盡快恢復家園。如有天然災害相關勞工權益疑義，可於勞動部官網【天然災害勞工出勤權益】專區 (https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/28218/28230/lpsimplelist) 查詢，或電洽勞動部 1955 專線，以維權益。
