保障「鏟子超人」！洪申翰：研擬安全指引發放口罩裝備 比照颱風災區標準保障志工

2025-10-08

勞動部長洪申翰今（8）日於立法院備質詢會後接受聯訪時強調，勞動部正積極規劃與準備，將比照先前重大颱風災區的標準，為所有參與救災的人員，特別是身份非屬勞工的廣大志工，提供更明確的作業安全指引與協助，以確保他們的工作方法更安全、避免類似的二次傷害發生。

保障「鏟子超人」！洪申翰承諾：研擬安全指引發放口罩裝備 比照颱風災區標準保障志工。（圖：勞動部提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉後，全台各地熱心民眾化身「鏟子超人」湧入災區協助清理家園，惟發生首例志工因公受傷身故的憾事。桃園挖土機行老闆林鴻森自發前往花蓮投入救災，在作業過程中腳部刺傷並引發敗血症，於中秋夜（6 日）宣告不治，引起社會各界對救災志工安全保障的高度關注。

洪申翰在回應立法委員楊曜的關切時指出，志工的法律身份並非勞工，現行法規對其安全保障確實存在空白，因此勞動部不能以現有的勞安規範框架來套用。正因如此，勞動部已啟動內部規劃，研擬一套專門針對災區環境與志工特性的安全作業指引。

洪申翰說明，本次規劃將評估比照先前丹娜絲颱風等重大災區的經驗，來處理本次花蓮堰塞湖溢流後的災後復原工作。颱風災區往往也存在著泥濘、倒塌物、衛生條件不佳等多重風險，因此過去積累的救災安全標準具有高度參考價值。

除了提供作業指引，勞動部也同步討論防護裝備的發放與協助。在災區清理過程中，志工可能暴露於揚塵、化學物質殘留、以及感染風險中，因此基礎的防護裝備至關重要。洪申翰提及，將規劃向災區發放必要的防護裝備，例如口罩等。