2025-12-31

為因應少子化與高齡化導致的勞動力缺口，勞動部正式推動跨國勞動力精進方案，115 年 1 月 1 日起全面實施。本次改革核心在於建立外國技術人力專屬管理制度，並透過製造業加薪連動移工名額增給、擴大外國技術人力來源、鬆綁留用限制等措施，旨在穩定台灣產業人力結構，同時帶動本國勞工薪資成長。

針對產業最關注的員額配置，本次方案新增製造業移工附加名額機制。在既有的 3K 5 級制與 Extra 制基礎上，製造業雇主若為本國全時勞工加薪，每加薪 1 人即可額外申請 1 位移工名額，最高可增加勞保投保人數的 10%，使製造業移工總上限由 40% 提升至 45%。

此外，技術人力業別也同步放寬，除原有的製造、營造、農業等職類外，首度納入多元陪伴照顧，並開放旅宿服務及商港碼頭技術人力可自海外直接引進。

為了強化留才力道，製造業技術人力的核配上限由 25% 大幅放寬至 100%，允許雇主將符合條件的資深移工全數轉任為技術人力，只要移工、技術人力及專業人才合計不超過總員工 50% 即可。

在法規架構方面，勞動部將原本的中階技術人力更名為外國技術人力，並與一般藍領移工進行清楚的分流管理。過去如雙語翻譯、廚師及中階技術工作等，長期與藍領移工共用審查標準，新法實施後將擁有獨立明確的管理規範，針對工作資格、生活照顧及銜接永久居留制度進行優化，以提升外國人才在台灣的留任意願。