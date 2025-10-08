創4年半新低！CPI年增率跌至1.25% 但肉蛋價、房租漲幅很有感
鉅亨網記者張韶雯 台北
行政院主計總處今（8）日發布 114 年 9 月物價變動概況，消費者物價總指數（CPI）較上年同月僅上漲 1.25%，這不僅是 CPI 連續第五個月低於 2% 的通膨警戒線，更創下自 110 年 4 月以來的四年半最低水準，且核心物價連七月低於 2%。但季節性需求使肉類漲幅仍高，蛋類因去年基期較低亦有明顯漲幅，外食及房租服務費也持續上揚，展望 10 月可望維持平穩。
主計總處綜合統計處專委專門委員曹志弘分析， 9 月物價年增率能明顯下滑，主要得益於先前受颱風影響的蔬菜價格復耕順利回穩，以及交通及通訊類跌幅擴大，其中新購汽機車因貨物稅減徵加上廠商促銷而價跌，加上國際油料費仍處低檔，同時國外旅遊團費隨暑期旺季結束而回落，這些因素合計抵銷了部分漲幅，使總指數較上月下滑了 0.3 個百分點。
雖然整體物價數字趨向平穩，但民眾對於通膨的感受仍相當強烈，主因在於生活核心支出仍維持漲勢。若扣除蔬果與能源的核心 CPI 則年增 1.46%，是近七個月來的低點，顯示服務類與一般商品價格持續平穩。
不過，食物類價格仍上漲 2.64%，其中受農曆七月祭祀需求與毛豬供應減少影響，豬肉漲幅高達 8.74%，為近 19 個月最大；蛋類因去年基期較低漲幅明顯，雞蛋價格年漲 5.94%，創下 23 個月新高；外食費也持續上揚。
此外，居住類的房租及家庭管理費用、以及服務費用中的醫療費用、補習及學習費、臺鐵票價等調升，都使民眾對於物價上漲的感受較為深刻。主計總處預估 10 月物價情勢將會與 9 月大致相當，雖然電價調整會推升 CPI，但天候穩定預期能抵銷部分上漲力道，整體物價情勢預計仍能維持平穩。
