鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-08 18:58

行政院主計總處今（8）日發布 114 年 9 月物價變動概況，消費者物價總指數（CPI）較上年同月僅上漲 1.25%，這不僅是 CPI 連續第五個月低於 2% 的通膨警戒線，更創下自 110 年 4 月以來的四年半最低水準，且核心物價連七月低於 2%。但季節性需求使肉類漲幅仍高，蛋類因去年基期較低亦有明顯漲幅，外食及房租服務費也持續上揚，展望 10 月可望維持平穩。

創4年半新低！CPI年增率跌至1.25%，但肉蛋價、房租漲幅很有感。（鉅亨網記者張韶雯攝）

主計總處綜合統計處專委專門委員曹志弘分析， 9 月物價年增率能明顯下滑，主要得益於先前受颱風影響的蔬菜價格復耕順利回穩，以及交通及通訊類跌幅擴大，其中新購汽機車因貨物稅減徵加上廠商促銷而價跌，加上國際油料費仍處低檔，同時國外旅遊團費隨暑期旺季結束而回落，這些因素合計抵銷了部分漲幅，使總指數較上月下滑了 0.3 個百分點。

‌



雖然整體物價數字趨向平穩，但民眾對於通膨的感受仍相當強烈，主因在於生活核心支出仍維持漲勢。若扣除蔬果與能源的核心 CPI 則年增 1.46%，是近七個月來的低點，顯示服務類與一般商品價格持續平穩。

不過，食物類價格仍上漲 2.64%，其中受農曆七月祭祀需求與毛豬供應減少影響，豬肉漲幅高達 8.74%，為近 19 個月最大；蛋類因去年基期較低漲幅明顯，雞蛋價格年漲 5.94%，創下 23 個月新高；外食費也持續上揚。