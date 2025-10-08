search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

成衣代工廠9月營收 儒鴻創同期高 振大環球寫3年最佳

鉅亨網記者彭昱文 台北


成衣代工廠 9 月營收相繼出爐，儒鴻 (1476-TW) 營收 32.4 億元創下同期新高，振大環球 (4441-TW) 營收 8.19 億元則來到 3 年來單月新高，前 9 月營收更是直逼去年全年。

cover image of news article
儒鴻9月營收創同期高 振大環球寫3年最佳。(鉅亨網資料照)

儒鴻 9 月營收 32.4 億元，雖然月減 3.25%、但年增 1.59%，創同期新高；第三季營收 96.33 億元、季減 0.87%、年減 3.97%，累計前 9 月營收 287.25 億元，年增 5.4%。


儒鴻 9 月雖然受到成衣產品換季影響，但布料成長，支撐整體營收表現，整體營收若排除匯率影響，年增幅度達 7%；展望第四季，公司預估可望維持每月 30 億元以上的水準，且動能可望延續到明年第一季。

振大環球 9 月營收營收 8.19 億元，月增 23.04%、年增 20.50%；累計前 9 月營收 56.83 億元，年增近 3 成，已逼近去年一整年，全年營收有望挑戰 2022 年的歷史高點。

振大環球表示，10 月進入聖誕節前的出口旺季，再加上客戶的新品拉貨啟動，第四季營運動能可望延續強勢，且依目前在手訂單，看到明年第一季仍正向，產能持續滿載，從客戶下單積極度觀察，明年全年營運可望持續成長。

文章標籤

儒鴻振大環球成衣

相關行情

台股首頁我要存股
儒鴻448+0.45%
振大環球264.5-0.19%
振大環球%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty