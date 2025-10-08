成衣代工廠9月營收 儒鴻創同期高 振大環球寫3年最佳
鉅亨網記者彭昱文 台北
成衣代工廠 9 月營收相繼出爐，儒鴻 (1476-TW) 營收 32.4 億元創下同期新高，振大環球 (4441-TW) 營收 8.19 億元則來到 3 年來單月新高，前 9 月營收更是直逼去年全年。
儒鴻 9 月營收 32.4 億元，雖然月減 3.25%、但年增 1.59%，創同期新高；第三季營收 96.33 億元、季減 0.87%、年減 3.97%，累計前 9 月營收 287.25 億元，年增 5.4%。
儒鴻 9 月雖然受到成衣產品換季影響，但布料成長，支撐整體營收表現，整體營收若排除匯率影響，年增幅度達 7%；展望第四季，公司預估可望維持每月 30 億元以上的水準，且動能可望延續到明年第一季。
振大環球 9 月營收營收 8.19 億元，月增 23.04%、年增 20.50%；累計前 9 月營收 56.83 億元，年增近 3 成，已逼近去年一整年，全年營收有望挑戰 2022 年的歷史高點。
振大環球表示，10 月進入聖誕節前的出口旺季，再加上客戶的新品拉貨啟動，第四季營運動能可望延續強勢，且依目前在手訂單，看到明年第一季仍正向，產能持續滿載，從客戶下單積極度觀察，明年全年營運可望持續成長。
