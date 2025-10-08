成衣代工廠9月營收 儒鴻創同期高 振大環球寫3年最佳

‌



儒鴻 9 月雖然受到成衣產品換季影響，但布料成長，支撐整體營收表現，整體營收若排除匯率影響，年增幅度達 7%；展望第四季，公司預估可望維持每月 30 億元以上的水準，且動能可望延續到明年第一季。